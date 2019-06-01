Aras Bulut İynemli'nin yeni filminde kızını kim canlandıracak?

O3 Medya'nın imza atacağı filmde Aras Bulut İynemli çocuk zekasında olan Memo adlı bir babayı canlandıracak.

Mehmet Ada Öztekin'in yöneteceği filmde İynemli'nin kızı Ova'yı canlandıracak minik yetenek de geçtiğimiz günlerde belli oldu. Kuzgun dizisinin Dila Bilgin'i Burcu Biricik'in çocukluğunu canlandıran Nisa Sofiya Aksongur yüzlerce çocuk arasından "Ova" karakteri için seçildi.

Çekimleri bu ay içinde Muğla'da başlayacak olan Kore uyarlaması filmin senaryosu Kubilay Tat imzası taşıyor.

