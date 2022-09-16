Arasında eş anlamlısı nedir? Arasında kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler insanlar arasındaki ilişkiyi belirlemede, bilgi ve kültürün aktarımında önemli yer tutar. Nesiller arasında köprü görevi görür. Bu doğal süreç sonucunda kelimelerde ve dolayısıyla dilde çeşitli değişimler görülmektedir. Anlamsal farklılıklara da neden olan değişimler sonucunda eş anlamlılık durumu ortaya çıkmıştır. Genel olarak benzer ya da aynı anlamı karşılayan kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler denir. Bu tür kelimelerin Türkçede de olmak üzere hemen hemen her dilde yaygın olarak kullanılır. Eş anlamlı kelimeler, dilin yıllar içindeki değişimini ve kelimelerin anlamsal yakınlaşmalarını anlayabilmemizde yardımcı olur.

Eş anlamlı sözcükler bir cümlede kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir farklılık meydana getirmezler. Bu tür sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Arasında sözcüğü de eş anlamlılık gösteren kelimelerden birisidir.

Arasında kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arasında kelimesi "ara" kökünden türetilmiş bir kelimedir. Kök durumunda ve türetilmiş şekliyle de oldukça sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre arasında kelimesi iki şeyin birbirine olan mesafesi ve belirli bir uzaklıkta bulunmasıdır. Arasında kelimesinin eş anlamlılarına ulaşmak için "ara" kelime köküne inmek gerekir. Buna göre ara kelimesinin kökü için mesafe ve fasıla kelimeleri kullanılırken arasındanın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler şu şekildedir:

Ortasında

Orta

İçinde

Arada olan

Arasındanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arasında kelimesi kök durumundaki hâliyle birlikte isim gövdesi olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Arasında kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de bu kullanıma eşlik etmektedir. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerine tutabilir. Arasında kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir:

Kalabalığın ortasında öylece kalakaldık.

Orta yolu bulmak için her şeyi denedi.

Bu hengâmenin içinden nasıl çıkacaktık?

Bu işlerde en zararlı çıkan her zaman arada olan kişidir.



