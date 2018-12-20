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Bebekleri hafifçe sıvazlamak ağrıya iyi geliyor

BBC BBC
20.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırma, acı ve ağrılı deneyimler sırasında bebekleri hafifçe sıvazlamanın ağrı kesici etkisi yaratabileceğini ortaya koydu.

Bebekleri hafifçe sıvazlamak ağrıya iyi geliyor

Oxford ve Liverpool John Moores üniversitelerinden araştırmacılar, 32 bebeğin kan testi yapıldığı sıradaki beyin aktivitelerini inceledi.

Bebeklerin yarısı, bu acılı deneyim öncesinde yumuşak bir fırçayla okşandı.

Bu bebeklerde ağrıya bağlı beyinsel aktivitenin diğerlerine göre yüzde 40 daha az olduğu görüldü.

DOĞAL ANALJEZİK

Araştırma ekibinden Rebeccah Slater, "Dokunuşun hiçbir yan etki riski olmadan analjezik etkisi yarattığı görülüyor" diye konuştu.

Araştırmaya göre, ağrıyı azaltmak için gereken ideal sıvazlama hızı ise, saniyede 3 cm.

Bu hızla onlara dokunmak, daha önce yetişkinlerde ağrıyı azalttığı ortaya çıkan, bebeklerin derisinde bulunan bazı duyu nöronlarını harekete geçiriyor.

Current Biology isimli dergide yayımlanan araştırma, yeni doğan masajı ile prematüre bebeklerin ebeveynleriyle temas ederek bağ kurmasını ve daha az ağrı çekmesini sağlayan 'kanguru bakımı' gibi uygulamaların neden işe yaradığını da açıklayabilir.

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