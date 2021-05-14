Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Araştırmaya göre Japonya’da 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31’nin dostu bulunmuyor

Araştırmaya göre Japonya’da 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31’nin dostu bulunmuyor

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, Asya kültürünün etkisiyle daha geleneksel bir hayat sürüyor. Teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği Japonya’da halkın büyük bir kısmı geleneksel bir yaşamı tercih ediyor. Japonya'da bir araştırma 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31'inin "hiç yakın arkadaşa sahip olmadığını" ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre Japonya’da 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31’nin dostu bulunmuyor

Kabine Ofisi Aralık 2020 ila Ocak 2021 döneminde ABD, Almanya, İsveç ve Japonya'da yaşlıların sosyal ilişkilerini araştırdı. 60 yaş ve üstü yaklaşık 5 bin kişinin yer aldığı araştırmaya, nüfusun giderek yaşlandığı Japonya'dan 1367 kişi katıldı. Buna göre, Japonya'dan katılanların yüzde 31,3'ü, "ailesi dışında hiç yakın arkadaşı olmadığını ve arkadaş edinmediğini" bildirdi. "Ailesi dışında hiç dostu olmadığını" belirtenlerin oranı, ABD'de yüzde 14,2 Almanya'da yüzde 13,5 ve İsveç'te yüzde 9,9 oldu.

Japonya'dan katılımcıların yüzde 20'si ihtiyaç halinde komşularına danıştığını, sadece yüzde 5'i ise hastalık halinde komşularına yardımcı olduğunu ifade etti.

(AA)

Japonya’da tuhaf alışkanlık! Neden yemeklerin yanında su içilmiyor?Japonya’da tuhaf alışkanlık! Neden yemeklerin yanında su içilmiyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
İşte 13 Mayıs Perşembe reyting sonuçları!İşte 13 Mayıs Perşembe reyting sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili

Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili

Ada satın aldı, minimalist yaşamını oraya taşıdı

Ada satın aldı, minimalist yaşamını oraya taşıdı

Dilek Yarımadası’nda normalleşme hazırlığı

Dilek Yarımadası’nda normalleşme hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanların meslekleri

IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanların meslekleri

Japonya’da ilginç adet! Yemeklerle birlikte neden su içilmiyor?

Japonya’da ilginç adet! Yemeklerle birlikte neden su içilmiyor?

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.