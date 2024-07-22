Arda Güler'in annesi ve ablası paylaştı! Sosyal medyada yine beğeni yağdı: "Çok güzel bir aile"

Real Madrid ve Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla adından söz ettirdi.

Milli futbolcu sezon yorgunluğunu ise ailesi ve sevgilisiyle Bodrum'da atıyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da tatil görüntülerini zaman zaman paylaşıyor.

Arda Güler'in özel hayatı da merak edilen konular arasında. Arda Güler'in sevgilisiyle pozları kadar ailesinin paylaşımları da dikkat çekiyor.

ARDA GÜLER'İN ABLASI DA PAYLAŞTI

Son olarak Arda Güler'in annesinden aile pozu geldi. Arda Güler annesinin paylaşımına "Annecim" yazarak kalp emojisi bıraktı.

Güler'in ablası Nurgül Güler de kardeşiyle pozunu paylaştı. İki poz da sosyal medyada ilgi gördü ve büyük beğeni aldı.



Arda Güler'in ailesinin paylaşımlarına fanlardan beğeni yağarken "Çok güzel aile maşallah" yorumları da gecikmedi.