Arda Güler'in elinden yeleği alan Montella gündemde! Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaşımı çok konuşuldu

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı sırasında teknik direktör Vincenzo Montella'ın Arda Güler'in elindeki yeleği alarak bireysel çalışmaya geçmesini söylediği görüntüler sosyal medyada gündemde.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yaparak "Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir" dedi.

GÜNDEME ADINI YAZDIRDI

Ancak bu açıklama sosyal medyada yeterli görülmedi. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ahmet Mümtaz Taylan da Montella'yı sert şekilde eleştirdi.

Taylan "Aldırma Arda Güler. Sen 'gelecek'sin. O vasat gidecek" diyerek sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.







