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  4. Arda Güler'in elinden yeleği alan Montella gündemde! Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaşımı çok konuşuldu

Arda Güler'in elinden yeleği alan Montella gündemde! Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaşımı çok konuşuldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 11:16
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Vincenzo Montella'ın Arda Güler'in elindeki yeleği alması sosyal medyada gündemde. Montella'ya tepkiler gelirken Ahmet Mümtaz Taylan da kendini tutamadı. Oyuncunun paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Arda Güler'in elinden yeleği alan Montella gündemde! Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaşımı çok konuşuldu

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı sırasında teknik direktör Vincenzo Montella'ın Arda Güler'in elindeki yeleği alarak bireysel çalışmaya geçmesini söylediği görüntüler sosyal medyada gündemde.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yaparak "Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir" dedi.

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Ancak bu açıklama sosyal medyada yeterli görülmedi. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ahmet Mümtaz Taylan da Montella'yı sert şekilde eleştirdi.

Ekran Alıntısı

Taylan "Aldırma Arda Güler. Sen 'gelecek'sin. O vasat gidecek" diyerek sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Vitrin


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Ahmet Mümtaz Taylan Arda Güler
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