Arda Güler'in maça çıkmadığına en çok o üzüldü! Rus model sosyal medyayı salladı

LaLiga'nın 26. hafta maçında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı. Galibiyet golü için 81 dakika bekleyen Real Madrid'de Arda Güler için talihsiz bir sekans yaşandı.

Carlo Ancelotti golden hemen önce Arda Güler'i oyuna almaya hazırlanırken, Modric'in golü sonrası deneyimli teknik adam bu kararından vazgeçti. Bu durum en çok Rus modeli üzdü.

"ARDA GÜLER'İN DOĞUM GÜNÜNDE..."

Arda Güler'in büyük hayranı olan Rus model Svetlana Alekseeva, Arda Güler formasıyla maçı izliyordu. Svetlana Alekseeva, Arda Güler'in oyuna giremediği için üzüldüğünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Svetlana, "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı" dedi.



O anları sosyal medya hesabından paylaşan Svetlana Alekseeva'nın videosuna binlerce yorum geldi.







