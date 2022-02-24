Arda Kural'ın Yıldız Asyalı itirafı sonrası herkes merak etti! İşte Yıldız Asyalı'nın son hali

2000'li yıllarda yıldızı parlayan Arda Kural ve Yıldız Asyalı ikilisi yine gündemde. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Kural, Yıldız Asyalı için, "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar" itirafında bulundu.

Arda Kural açıklamasının devamında ise "Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. Konusu açıldığı zaman bile hemen kapatmaya çalışıyorum. Ayrılma anımızı bile net bir şekilde hatırlıyorum.

Yıldız beni çok aradı ben açmadım. Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

YILDIZ ASYALI ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Arda Kural'ın bu açıklamaları sonrası Yıldız Asyalı'nın son hali merak edildi. Yıldız Asyalı, 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile evlenip 2 ay sonra ayrılmıştı. Asyalı, sürpriz ayrılık için ''Resmi nikahımız yoktu, sadece düğün yapmıştık'' açıklaması yapmıştı.

Son dönemde ise müzisyenlik yapmaya başlayan Asyalı, çeşitli mekanlarda sahne alıyor. Yıldız Asyalı güzelliğinden de pek bir şey kaybetmiş değil.



