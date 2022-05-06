Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: "Çocuklarıma veririm, sana daha ne vereceğim?"

Aslıhan Doğan Turan YouTube hesabına düzenli olarak video yüklüyor. Güzellik, yemek ve zaman zaman vlog içerik üreten Aslıhan Doğan Turan, güncel olarak bayram videosu çekti.

"SANA DAHA NE VERECEĞİM?"

Sosyal mecralarda oldukça aktif olan Aslıhan Turan, bayram için vlog çekmeyi ihmal etmedi.

Bayram videosunda Aslıhan Turan misafirleri için yemekleri hazırladı ve servis yaptı.

Videonun sonunda Aslıhan Turan'ın, eşi Arda Turan'la arasında geçen muhabbet dikkat çekti.

Aslıhan Turan eşinden bayram harçlığı isteyince Arda Turan, "Çocuklarıma veririm, sana daha ne vereceğim?" dedi.

36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan eğitimini İngiltere'de aldı.

Arda Turan ve Aslıhan Turan ikilisi 2015'ten beri birlikteydi. İkişi 26 Mart 2018 tarihinde sade bir aile nikahı ile nikah masasına oturdu.

