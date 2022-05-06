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Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: "Çocuklarıma veririm, sana daha ne vereceğim?"

06.05.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, Aslıhan Turan ile 2018'de hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Asil Aslan Turan ve Hamza Arda Turan adında iki çocuğu bulunuyor. YouTube kanalına video yükleyen Aslıhan Turan, eşi Arda Turan'la yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: "Çocuklarıma veririm, sana daha ne vereceğim?"

Aslıhan Doğan Turan YouTube hesabına düzenli olarak video yüklüyor. Güzellik, yemek ve zaman zaman vlog içerik üreten Aslıhan Doğan Turan, güncel olarak bayram videosu çekti.

"SANA DAHA NE VERECEĞİM?"

Sosyal mecralarda oldukça aktif olan Aslıhan Turan, bayram için vlog çekmeyi ihmal etmedi.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a:

Bayram videosunda Aslıhan Turan misafirleri için yemekleri hazırladı ve servis yaptı.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a:

Videonun sonunda Aslıhan Turan'ın, eşi Arda Turan'la arasında geçen muhabbet dikkat çekti.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a:

Aslıhan Turan eşinden bayram harçlığı isteyince Arda Turan, "Çocuklarıma veririm, sana daha ne vereceğim?" dedi.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a:

36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan eğitimini İngiltere'de aldı.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a:

Arda Turan ve Aslıhan Turan ikilisi 2015'ten beri birlikteydi. İkişi 26 Mart 2018 tarihinde sade bir aile nikahı ile nikah masasına oturdu.

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