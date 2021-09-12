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  4. Arda Turan'dan taciz açıklaması: Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz

Arda Turan'dan taciz açıklaması: Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz

12.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan, 2018 yılında şarkıcı Berkay ile arasında yaşananlar hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, o gece için, "Ben kimseyi taciz etmedim, hamile eşime mesaj attılar" diye konuştu.

Arda Turan'dan taciz açıklaması: Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Exxen platformunda yayınlanan kendi belgeselinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, 9 Ekim 2018 tarihinde şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

"BEN KİMSEYİ TECİZ ETMEDİM"

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

"Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hiç bu konu hakkında konuşmadım. Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler."

"KİMSE EŞİME SABAH 5'TE MESAJ ATAMAZ"

"Olayın olduğu gece sabah 5'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz."

"Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim."

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Arda Turan
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