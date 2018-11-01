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Arda Turan olayı sonrası Berkay'dan maskeli önlem

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

Bir kulüpte Arda Turan’la kavga ettikten sonra burnu kırılan Berkay, haftalar sonra halı sahaya çıktı. Berkay'ın yüzündeki maskeli önlem dikkat çekti.

Arda Turan olayı sonrası Berkay'dan maskeli önlem

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'la yaşadıkları olay sonrası mahkemelik olan şarkıcı Berkay, önceki akşam ise Levent’teki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı. Burnunu korumak için özel bir maske kullanan 36 yaşındaki şarkıcı, maç için doktorundan izin aldığını söyledi.

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''MAÇ İÇİN ÖZEL MASKE YAPTIRDIM''

Berkay, “Doktorumla konuştum. Oynamama engel bir durum yok. Maç için özel bir maske yaptırdım" dedi. Berkay, maç esnasında arkadaşlarını espirili bir dille, “Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın!” diyerek, uyardı.

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MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Berkay’ın gözaltındaki morluklarının tam olarak geçmediği de görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Arda tarafından Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık iddiasından dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı. Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arda Turan'a 12,5 yıla, Berkay Şahin'e ise 2 yıla kadar hapis isteniyor.

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berkay arda turan maske

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