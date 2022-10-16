Arda Türkmen hamile karısı Melodi Elbirliler'i paylaştı! Göbekler tokuştu

Şef Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Elbirliler ile 22 Eylül 2021 tarihinde ile dünyaevine girmişti. İkiliden Elbirliler, birkaç ay önce hamile olduğunu ilan etmişti.

Arda Türkmen "Tatlı kızımıza kavuşmak için iki aydan az kaldı. Allah’ın izniyle kız babası olacağım inşallah. Keyifli bir heyecan" demişti.

Ünlü şef bu sefer de karısıyla göbek tokuşturdu. Ünlü şef, Elbirliler ile İğneada'da çekilen fotoğraflarını 41 tane nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Türkmen'in "41 kere maşallah" paylaşımına kayıtsız kalmayan anne adayı Melodi Elbirliler ise eşine kalp emojileriyle yanıt verdi.

