Arefe günü okunacak dualar ve sureler neler? İşte Arefe günü yapılacak olan ibadetler

Arefe günü duaları ve sureleri, Ramazan Bayramı'na bir gün kala milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Ayı'nın bitişi ve bayramın habercisi olan Arefe günü, birçok kişinin okuyacağı dualar ve surelerle ihya edilecek. Arefe gününde, İhlâs Sûresini okumanın, İslam camiasında büyük bir önemi ve yeri vardır. Peki, Arefe günü okunacak dualar, sureler ve hadisler nelerdir? İşte İşte Arefe günü yapılacak olan ibadetler.

AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Arefe gününde yapılacak ibadetler hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden bu özel günle alakalı araştırmalarını sürdürüyor. İşte Arefe gününde yapılması gereken ibadetler;

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

İHLAS SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Arefe gününde İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır; "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Yine bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Bununla ilgili olarak başka bir Hadis-i şerife göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

İHLAS SURESİNİN OKUNUŞU

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe gününde oruç tutulur mu? Sorusunun yanıtı da merak edilenler arasında yer alıyor. Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alan bir gündür. Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

AREFE GÜNÜ NEDİR?

Arefe günü, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına gelmektedir. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

