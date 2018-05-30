MAGAZİN

Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçı MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce kurumdan ihraç edildi

Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçı kurumdan ihraç edildi.

İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.

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Arif Sağ ve ekibi Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti.

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CHP vekili Barış Yarkadaş bu haberin ardından sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"TÜRGEV'in avukatını MESAM'ın avukatlığına atayan kayyım, az önce Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de aralarında olduğu onlarca sanatçıyı kurumdan ihraç etti. AKP, MESAM'a resmen çöküyor ve muhalif sanatçıları tasfiye ediyor. Bunun adı sanata düşmanlıktır!"

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Anahtar Kelimeler:
ariif sağ mesam

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