Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçı kurumdan ihraç edildi.

İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.

Arif Sağ ve ekibi Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti.

CHP vekili Barış Yarkadaş bu haberin ardından sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"TÜRGEV'in avukatını MESAM'ın avukatlığına atayan kayyım, az önce Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de aralarında olduğu onlarca sanatçıyı kurumdan ihraç etti. AKP, MESAM'a resmen çöküyor ve muhalif sanatçıları tasfiye ediyor. Bunun adı sanata düşmanlıktır!"