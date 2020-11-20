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Arıza 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben buraya bedel ödetmeye geldim!" Arıza yeni bölümde neler olacak?

20.11.2020 22:40 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Arıza'nın yeni bölüm fragmanında Ali Rıza şerefine verilen görkemli davetin göz kamaştırıyor. Burak'ın kolunda Derya ile gelmesi dikkat çekerken, "Ben buraya bedel ödetmeye geldim!" sözleri planının ne olduğu konusunda merak uyandırıyor. Ali Rıza ile Halide'nin aşk dolu bakışları ise izleyenlerin yüreğine dokunuyor. İşte Arıza 11. yeni bölüm fragmanı ve özeti

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 22 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Arıza (2)

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir.

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Şehmuz’a gelen bir haber ise geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur.

Arıza (4)

Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir. Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı olur, Şehmuz’la karşı karşıya gelir.

Arıza (3)

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (5)

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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