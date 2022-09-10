Arjantinli haber sunucusu, Kraliçe’nin ölümünü canlı yayında kutladı! Sosyal medyadan tepki yağdı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefat ettiğinin resmi olarak açıklanması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Dünyadaki gazete ve haber siteleri Kraliçe’nin ölümünü manşetten verirken bir Arjantin televizyon kanalında ilginç anlar yaşandı. Arjantinli bir televizyon sunucusu Santiago Cuneo, programında Kraliçe'nin ölümünü canlı yayında şampanya patlatarak kutladığı için büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Arjantinli haber sunucusu Santiago Cuneo’un haberi kutlama şekli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu bir rezalet, büyük bir saygısızlık! Monarşiyi sevmeyebilir ancak ölmüş birine saygı duyması gerekiyor. Anlaşılan daha fazla izleyici kazanmak için saygısızlık yapması gerekiyor. Dünya gerçekten çok üzücü” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne kadar da korkunç bir hareket” yorumunu yaptı.



