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Arka bahçesinde gömülü tuhaf bir halı buldu! Polisi aramak zorunda kaldı: Bu kadarını kimse hayal etmemişti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 08:40
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Ohio'nun Columbus kentinde yaşayan Santry ve erkek arkadaşı, çit yapmak için bahçelerini kazarken, kazı yaparken toprağın derinliklerine gömülmüş rulo halinde bir halı buldular. İlk başta pek fazla önemsemedi ama birkaç gün sonra Santry polislere haber verdiğinde işler bir anda kontrolden çıktı ve genç kadın kendisini cinayet soruşturmasının ortasında buldu.

Arka bahçesinde gömülü tuhaf bir halı buldu! Polisi aramak zorunda kaldı: Bu kadarını kimse hayal etmemişti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan Santry ve erkek arkadaşı 1967 yılında inşa edilen evlerinden kendilerinden önce sadece bir ailenin yaşadığı söyledi. Arka bahçelerini çit yapmak için kazdıklarında ise toprağın altından anlam veremedikleri bir şekilde halı çıktı. TikTok'tan bahçelerinden halı çıktıktan sonra yaşadıkları süreçten söz eden Santry'in paylaşımları kısa sürede viral oldu.

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Video başına ortalama 7 milyon kez izlenen Santry, halıyı bulduktan sonra polise haber verdiğini ve polisle ilk görüşmesinden kısa bir süre sonra cinayet departmanından bir telefon aldığını söyledi.

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Bölgeyi incelemek için dedektifler ve ceset köpekleri gönderdiler. Saatler süren kazı çalışmalarının ardından polis herhangi bir kalıntıya rastlanmadığını ve kazıyı sonlandırdıklarını açıkladı.

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Olayı yakından takip eden TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir TikTok kullanıcısı gönderiye, "Birisi halının üzerinde öldürüldü. Orada çürüdü. Cesedi başka bir yere attılar. Bu benim teorim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu destan bitmedi. O halıda bir şey oldu" yorumunu yaptı.

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