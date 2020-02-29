Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın damadı Ali tutuklanıyor! Arka Sokaklar 544. son bölüm izle

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 6 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 545. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Hüsnü gelen telefon ile şoke olur. Nazike, Hamiyet'in kocası tarafından rehin alınmıştır.

Cemal ise çıkan bir çatışmada yaralanır. Ekibin bu kez büyük bir problemi vardır, Ali'ye tutuklama kararı çıkartılır. Ali'ye ne olacak?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 6 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saldırıya uğrayan Avukat Nedim'in, hamile olan eşi Aydan ve karnındaki bebeğinin durumu kritiktir.

Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Apar topar ameliyathaneye alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğinde, kendisinin durumu kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir.

Ekibimiz villa soygunu yapan bir çetenin peşine düşer. Nergis adında yabancı genç bir kız kaçırılmıştır. Bir villada hizmetçilik yapan Nergis’e ulaşılır ve çalıştığı evdeki aileye yapılan soygun anlattırılır. Soygunu gerçekleştiren Cemil ile Dursun’un sistemi, lüks villaların hizmetçilerini kaçırıp kasa şifresi gibi bilgileri öğrenerek sorgun gerçekleştirmeleri olarak belirlenir.