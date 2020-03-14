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Arka Sokaklar 547. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Saldırıya uğrayan Engin Müdür'e ne oldu? Arka Sokaklar son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 14.03.2020 02:58 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın 547. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Engin Müdür, sanayi ve teknoloji casusluğu yapan çetenin peşine düşünce hedef haline geliyor ve saldırıya uğruyor. Aynı çete ile bağlantısı olduğu şüphesiyle Nadya gözaltına alınıyor.

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 20 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 547. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, gözaltına alınan Nadya, sorgu sırasında suçsuz olduğunu söylese de Engin, tutukluluğunu devam ettiriyor. Çete, gerçeklere ulaştığını düşündüğü Engin'i takibe başlar. Fırsatını bulduğu sırada pusu kurarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Engin Müdür, çapraz ateşin ortasında kalıyor!

Uyuşturucu baronu Kadri, oğlunun ölümü üzerine Aslı'dan bilgi almaya çalışıyor. Öldüreni belirledikten sonra intikam planları dahilinde ekibimizle karşı karşıya kalıyor.

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Arka Sokaklar yeni bölümüyle 13 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, adliyeye sevk edilir. Nedim, Ali’nin avukatlığını üstlenir. Rıza Baba bu duruma çok sıcak bakmasa da ikna olmaz zorunda kalır. Kazanın gerçekleştiği apartman dairesindeki kapıcı, evlerde oturanlara şantaj düzenlemek için dairelere kamera yerleştirdiği öğrenilir. Mesut ve Hüsnü kapıcının peşine düşer. Amaçları görüntüleri alıp Ali’nin suçsuz olduğunu kanıtlamaktır. Son hız kapıcıyı bulmanın peşine düşerler.

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Engin, Nadya’nın bir iş çevirdiğinden şüphelenmektedir ve kıza soğuk davranır. Nadya da soğukluğun farkındadır ama elinden bir şey gelmez. Enginler, Alper’i konuşturmak için kaçırırlar. Nadya’nın da içinde olduğu ekip, Enginlerin yer altı karakoluna baskın yapar. Nadya ve Engin göz göze gelir. Nadya aslında ajandır ve Engin’e kendisi için Türkiye’de kaldığı konusunda yalan söylemiştir. Engin ve Nadya’nın arasına geri dönüşü olmayan bir uzaklık girmeye başlayacaktır.

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Ceyhun zengin ve züppe bir gençtir, Andaç’ta onun şoförlüğünü yapmaktadır. Ceyhun uyuşturucu içirdiği kızı arabadan atar. Ebru isimli kız hayatını kaybeder. Olayı kağıtçı İbo görüp Cemal’le paylaşır. Ekip gençlere tuzak kurar ve Ezgi’yi, Ceyhun’la yakınlaştırır. Ancak işler yolunda gitmez ve Ceyhun, Ezgi’nin polis olduğunu anlar. Cemal, Andaç’ın peşine düşer ve Ceyhun’un saklandığı yeri öğrenir.


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