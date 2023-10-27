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ARKA SOKAKLAR 646. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar saat kaçta, hangi kanalda? Son bölüm özeti

27.10.2023 19:53 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 646. bölüm ile ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta Filistin'deki bir hastaneye yapılan saldırı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Arka Sokaklar 646. bölüm canlı izle ekranı

Arka Sokaklar 646. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 646. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar her hafta cuma günü ekrana geliyor. Kanal D'de yayınlanan dizi saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 646. bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 646. BÖLÜM İZLE!

AVM baskını sırasında silahla yaralanan Efe yaşam mücadelesi vermektedir. Rıza ve ekip tüm güçleriyle sorumluların peşine düşerler. Tarık Aşkın hem Sado'yu hem emniyeti kendisine düşman etmiştir ve bunun bedelini ödeyecektir. Oğlu ölüm döşeğindeki Pınar olanlardan dolayı babasını suçlar.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekibi, Sado'nun etrafındaki çemberi daraltmaktadır. Sado ailesiyle buluşmak için Yunanistan'a gider. Ama bu buluşma silahların gölgesinde gerçekleşir. Metin bağımlılık merkezine yatırılır ancak onu orda Sado'nun adamları rahat bırakmayacaktır.


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