Arka Sokaklar'da Ali öldü mü? Rıza Baba ve ekibini yıkan haber! Arka Sokaklar 514. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 18 Nisan Cuma akşamı 514. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar'ın yeni bölümde Ali'ye ne olduğu ortaya çıkacak.

ALİ'YE NE OLDU?

İç kanama geçiren Ali, ikinci kez ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi durur. Rıza Baba, Ali için gerekli olan karaciğer donörünü bulmuş hastaneye getirmiştir. Bu donör Ali'nin babasıdır. Ameliyathane kapısında endişeli bir bekleyiş sürmektedir. Doktor elinden geleni yapar. Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar, kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır.

Ekip, tam tekmil bir cenaze merasimindedir. Cenaze herkesi yasa boğmuştur. İzleyenlerin merakla beklediği sahne Ali'nin cenazesine mi ait? Tabuttaki kişi kim?

Bu sırada Hüsnü, Barış isimli bir kişinin izini sürmektedir. Hüsnü'nün de izini süren bir kişi vardır. Hüsnü, haber alamadığı Barış'ın evine gittiğinde bu şahıs onun arkasından sinsice yaklaşır ve silahını doğrultur. Hüsnü'nün hayatı tehlikededir!

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!