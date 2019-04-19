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Arka Sokaklar'da Ali öldü mü? Rıza Baba ve ekibini yıkan haber! Arka Sokaklar 514. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 00:04 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 514. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'da iç kanama geçiren Rıza Baba'nın damadı Ali'nin ameliyat sırasında kalbi duruyor. Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar ise Ali'nin kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır. Peki Arka Sokaklar'da kalbi duran Ali öldü mü? Cenaze merasimi Ali'ye mi ait? İşte Arka Sokaklar 514. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 18 Nisan Cuma akşamı 514. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar'ın yeni bölümde Ali'ye ne olduğu ortaya çıkacak.

ALİ'YE NE OLDU?

İç kanama geçiren Ali, ikinci kez ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi durur. Rıza Baba, Ali için gerekli olan karaciğer donörünü bulmuş hastaneye getirmiştir. Bu donör Ali'nin babasıdır. Ameliyathane kapısında endişeli bir bekleyiş sürmektedir. Doktor elinden geleni yapar. Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar, kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır.

Ekip, tam tekmil bir cenaze merasimindedir. Cenaze herkesi yasa boğmuştur. İzleyenlerin merakla beklediği sahne Ali'nin cenazesine mi ait? Tabuttaki kişi kim?

Bu sırada Hüsnü, Barış isimli bir kişinin izini sürmektedir. Hüsnü'nün de izini süren bir kişi vardır. Hüsnü, haber alamadığı Barış'ın evine gittiğinde bu şahıs onun arkasından sinsice yaklaşır ve silahını doğrultur. Hüsnü'nün hayatı tehlikededir!

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asaf, Ali'yi bir kaç yerinden bıçaklayarak ormanlık alandan ayrılır. Ali, kanlar içinde ağaçta ölümle mücadele ederken ekip gelir. İlk müdahalesini orada yapan ekip, hemen Ali'yi hastaneye kaldırır. İlk ameliyatı sonucu Ali'yi hayatta tutan doktor durumun ciddi olduğunu söyler. Aldığı bıçak darbelerinden bir tanesi karaciğerine büyük hasar vermiştir. Acil karaciğer nakli yapılması gereken Ali'ye, zor bulunan kan grubuna uygun tüm ekip ve polis teşkilatı seferber olur; fakat, hiçbiri uymaz. Rıza Baba son ümit olarak Ali'nin hapisteki öz babasına gider. Yapılan tahliller sonucunda karaciğer nakli yapılması uygun görülür. Uygun donörün bulunduğunu duyanlar sevinirken iç kanaması tekrar başlayan Ali ameliyata alınır. Ameliyat sırasında Ali'nin kalbi durur. Selin, Asaf tarafından kaçırılır. Mesut, sevdiğini onun elinden kurtarabilmek için her yolu dener. Asaf, Mesut'a bir teklifte bulunur. Aralarında oynayacakları Rus Ruletini kazanan Selin'i elinde tutacaktır. Mesut bu teklifi kabul eder.

Selin, Asaf tarafından kaçırılır. Mesut, sevdiğini onun elinden kurtarabilmek için her yolu dener. Asaf, Mesut'a bir teklifte bulunur. Aralarında oynayacakları Rus Ruletini kazanan Selin'i elinde tutacaktır. Mesut bu teklifi kabul eder.

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