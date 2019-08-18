MAGAZİN

Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha! İpek Yaylacıoğlu veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 18.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde Furkan Göksel'den sonra 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha! İpek Yaylacıoğlu veda etti

Kanal D'nin 13 yılı geride bırakan efsane dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Furkan Göksel'in ardından bir isim daha diziden ayrıldı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

guzel-oyuncu-ipek-yaylacioglu-arka-sokaklar-12338077_331_m

"9 SENEMİ ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Arka Sokaklar'ın setinden çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel oyuncu, "Yüzlerce fotoğraf koysam da, sizin sevginiz ve desteğinizle tamamladığım 9 senemi anlatmam mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki hepinizi tanımışım. Her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" dedi.

Capture

FURKAN GÖKSEL DE DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel ise Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurmuştu. Genç oyuncu vedasından şunları söyledi: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Zalim İstanbul için oyuncu aranıyor!Zalim İstanbul için oyuncu aranıyor!
Gelinim Mutfakta yeni sezon için gün sayıyor!Gelinim Mutfakta yeni sezon için gün sayıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar ipek yaylacıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Ünlü fenomen kazandığı parayı bakın ne yapacakmış

Ünlü fenomen kazandığı parayı bakın ne yapacakmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul'un 2. sezonu nerede çekilecek? Yeni bölümler için oyuncu aranıyor!

Zalim İstanbul için oyuncu aranıyor!

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon yayın tarihi

Gelinim Mutfakta yeni sezon için gün sayıyor!

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor?

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor?

Ve Hercai'den beklenen haber geldi!

Ve Hercai'den beklenen haber geldi!

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Aşk Ağlatır dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Aşk Ağlatır oyuncuları ve konusu

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.