Arka Sokaklar'da duygusal veda! Arka Sokaklar 504. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 1 Şubat Cuma yayınlanan 503. son bölümünde Mesut, Devran'ı yakalamak ve Yavuz Yüzbaşıyı teröristlerin ellerinden kurtarmak için tekrar dağlara çıkma kararı alır. Ekrem'in yeni bir ekip oluşturması ve ekipte bir kişiye ihtiyaç duyulması bu kişinin sahayı bilen, tecrübeli biri olması gerektiği için, Rıza babadan Mesut'u bu dört kişilik özel ekipe almak için izin ister.

MESUT SELİN'E VEDA ETTİ

Mesut hiç düşünmeden hem Devren'dan intikam almak hem de ellerinde tuttukları Yavuz Yüzbaşıyı Kurtarmak için hazırlıklara başlar. Selin ile bir evlilik planları olmasına rağmen Tunç'un ve Selin'in bütün çabasına rağmen gitmeyi kafasına koymuştur.

ARKA SOKAKLAR 504. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 504. bölüm fragmanında Mesut ve Ekrem pusuya düşüyor. Aylin için zor günler baş gösterir. Acı kaybının ardından bir türlü toparlanamayan Aylin sinir krizi geçirir. Bu durum Hakan'ı da endişeye düşürür.

Diğer taraftan Mesut zor bir operasyona dahil olur. Derman'ı yakalayabilmek için Ekrem'in ekibine katılan Mesut çatışmaya girer. Pusuya düşen Mesut ve Ekrem bu durumdan kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 8 Şubat Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!