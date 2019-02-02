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Arka Sokaklar'da duygusal veda! Arka Sokaklar 504. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2019 01:32 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 503. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümüne Mesut'un Rıza Baba ve ekibine vedası damga vurdu. Selin ile evlilik hazırlıkları yapan Mesut, yeni görevi için tekrar dağlara çıkmaya hazırlanıyor. Mesut ekibe ve sevdiği kadın Selin'e veda etti. Arka Sokaklar 504. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar.

Arka Sokaklar'ın 1 Şubat Cuma yayınlanan 503. son bölümünde Mesut, Devran'ı yakalamak ve Yavuz Yüzbaşıyı teröristlerin ellerinden kurtarmak için tekrar dağlara çıkma kararı alır. Ekrem'in yeni bir ekip oluşturması ve ekipte bir kişiye ihtiyaç duyulması bu kişinin sahayı bilen, tecrübeli biri olması gerektiği için, Rıza babadan Mesut'u bu dört kişilik özel ekipe almak için izin ister.

MESUT SELİN'E VEDA ETTİ
Mesut hiç düşünmeden hem Devren'dan intikam almak hem de ellerinde tuttukları Yavuz Yüzbaşıyı Kurtarmak için hazırlıklara başlar. Selin ile bir evlilik planları olmasına rağmen Tunç'un ve Selin'in bütün çabasına rağmen gitmeyi kafasına koymuştur.

ARKA SOKAKLAR 504. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Arka Sokaklar 504. bölüm fragmanında Mesut ve Ekrem pusuya düşüyor. Aylin için zor günler baş gösterir. Acı kaybının ardından bir türlü toparlanamayan Aylin sinir krizi geçirir. Bu durum Hakan'ı da endişeye düşürür.

Diğer taraftan Mesut zor bir operasyona dahil olur. Derman'ı yakalayabilmek için Ekrem'in ekibine katılan Mesut çatışmaya girer. Pusuya düşen Mesut ve Ekrem bu durumdan kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 8 Şubat Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Aylin, suçluyu yakalamak için arabasını durdurmaya çalışır; fakat, araç durmayarak Aylin'e çarpar. hastaneye kaldırılan Aylin'e, Hakan kötü bir haber verir! Vücuduna kalbi tetikleyen iğne zerk edilen Engin hastaneye kaldırılır. Doktor Nazım, Engin’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Herkes Engin’in hayatından endişelidir.

Hüsnü’nün yeni aşkı Meryem'in annesi Meziyet, kocası İhsan’ı evden kovmuştur. İhsan, hala eve dönmemiştir. Meziyet, Hüsnü’den kocasını bulmasını ister.

Suriyeli Fatima yüksek bir yerden düşmüş ve ölmüştür. Kocası 70 yaşında bir adamdır. Kamuran kızı yaşlı adama satmıştır. Bilgileri Fatima’nın kardeşi Selman vermiştir. Kamuran suçlamaları reddeder. Bahar gizli göreve gider ve Kamuran’ın sattığı kızların arasına karışır. Kamuran, Bahar’dan şüphelenmiştir.

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