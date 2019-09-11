Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibine Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül Cuma akşamı açıyor. Rıza Baba'nın ekibine üç yeni ismin de katılacağı dizinin 522. bölümünde Mesut, sokaklarda yaşam savaşı veriyor.
Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor.
Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.
Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!
Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu'nun (Nazike) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. Sezonu ile Kanal D'de.
ARKA SOKAKLAR'A 3 YENİ OYUNCU
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.
Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.
Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
Arka Sokaklar 14. Sezon ve 522’nci bölümü ile 13 Eylül’de Kanal D’de...
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