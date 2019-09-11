MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibine Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 14. yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2019 01:38 | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan "Arka Sokaklar", 14’üncü sezonuyla izleyicisine 'merhaba' diyor. Arka Sokaklar'ın 14. yeni sezon 522. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Mesut'un son hali dizinin hayranlarını şaşırtacak. Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Engin ise ekip olarak yanlış adımlar attıklarını söylüyor. İşte Arka Sokaklar 522. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül Cuma akşamı açıyor. Rıza Baba'nın ekibine üç yeni ismin de katılacağı dizinin 522. bölümünde Mesut, sokaklarda yaşam savaşı veriyor.

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor.

Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu'nun (Nazike) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. Sezonu ile Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR'A 3 YENİ OYUNCU
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.

5d6629b6e50aa91460a448d0

Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar 14. Sezon ve 522’nci bölümü ile 13 Eylül’de Kanal D’de...

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Sevilen dizi ekranlara zirvede döndü! Sevilen dizi ekranlara zirvede döndü!
Ünlü oyuncu günlük diziyle ekrana dönüyor!Ünlü oyuncu günlük diziyle ekrana dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar 14. sezon arka sokaklar 522. bölüm izle arka sokaklar yeni sezon tarihi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kadın'a damga vuran kavuşma sahnesi!

Kadın'a damga vuran kavuşma sahnesi!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

Canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul yeni sezon ilk bölümü ne kadar izlendi? İşte reyting sonuçları

Sevilen dizi ekranlara zirvede döndü!

Arzu Yanardağ Yaralı Kuşlar'da hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncu günlük diziyle ekrana dönüyor!

Afili Aşk'a sürpriz oyuncu! Hazım Körmükçü hangi rolde oynayacak?

Afili Aşk'a sürpriz oyuncu!

Aylin Kontente yeniden Güldür Güldür'de

Sevilen isim Güldür Güldür'e geri döndü!

Yasak Elma'da öldü sanılan Ender böyle geri döndü! Yasak Elma 48. son bölüm final sahnesi izle!

Yasak Elma'da öldü sanılan Ender böyle geri döndü!

Seksenler oyuncularının eğlenceli anları! Seksenler yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Seksenler oyuncularının eğlenceli anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.