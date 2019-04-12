Arka Sokaklar'da Rıza Baba'yı yıkan haber! Ali'ye ne oldu? Arka Sokaklar 513. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 12 Nisan Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de olacak. Yeni bölümde, Asaf ise saldırılarına devam eder. Çıkan çatışmada bu sefer Selin, Asaf tarafından rehin alınır. Mesut ise Asaf'ın karşısına çıkar. Artık kayıp vermeye gücü olmayan Mesut, tehlikeli bir oyun oynar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, Asaf'ın eline düşüyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 12 Nisan Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de! Ali, ekip tarafından bulunduğu yerden hemen hastaneye kaldırılır. Müge adliyeye nakledilirken bulunduğu aracın önü Asaf ve adamları tarafından kesilir. Araçta bulunan Selin, Bahar, resmi polisler Asaf ve adamlarıyla çatışırlar. Müge ölür. Selin, Asaf tarafından rehin alınır. Mesut, Asaf’ın aracının peşine düşer.Şamil terör eylemi yapmak için mekan arayışına başlar. Engin peşine düşer. Şamil takip edildiğini anlayınca otobüse biner ancak Engin’de otobüsün peşinden gider ve Şamil’i durdurmak için içeri girer. Otobüste her an patlama gerçekleşebilir.

Rıza baba, Pınar, Ayla ve tüm ekip hastanede Ali’nin başındadır. Ali’nin hayatta kalabilmesi için acilen karaciğer nakli gerçekleşmesi gerekir. Birçok doku örneği alınır. Ancak hiçbiri uyumlu çıkmaz. Pınar’ın artık dayanacak ne sabrı ne de gücü kalmıştır. Rıza Babanın son bir planı vardır. Karaciğeri uyum sağlayacak son bir kişi. Kimseye bir şey demeden hastaneden çıkıp gider. Ali yoğun bakımdan acil ameliyata alınır. Karaciğer bulunmadıkça yaşaması imkansızdır. Reşat Hoca tüm çabayı gösterir; ancak, Ali’nin kalbi artık bu duruma dayanamaz.