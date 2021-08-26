Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik bikini pozlarıyla mest ediyor

Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayımlanan Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren Yüsra Geyik, 15.yılını tamamlamasının ardından diziye veda etmişti. Adeta oyunculuk kariyerini bu dizide geçiren Geyik, uzun bir tatile çıktı. Tatilden bikinili pozlar paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinin nefesini kesiyor.

YÜSRA GEYİK KUSURSUZ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Arka Sokaklar dizisine daha çocukken giren, Hüsnü Çoban ile Suat Çoban’ın en büyük çocuklarına hayat veren Yüsra Geyik, adeta dizide büyüdü. Şimdilerde çok güzel bir kadın olan Geyik, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 368 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu son olarak bikinili pozlarıyla nefes kesti.

İşte Yüsra Geyik’in bikinili pozları:

YÜSRA GEYİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırdı. 15 yılın ardından, güzel oyuncu diziye veda etti.

BİR DÖNEM ADI OZAN GÜVEN İLE AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile "Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Güven ile Geyik'in Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girdikleri konuşulmuştu. Oyuncu Ozan Güven ve Yüsra Geyik, birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenmişti. Yan yana gelmeyen ikiliden mekanı önce terk eden isim Ozan Güven olmuştu. Ozan Güven ile ilişkisi hakkındaki sorulara güzel oyuncu, "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı.



