Arka Sokaklar dizisinin iki önemli ismiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili bir süredir çeşitli ayrılık haberleri geliyordu. Sezon finali ile birlikte dizinin iki genç oyuncusu Yüsra Geyik ve Onur Bay yapıma veda etti. 15 sezonu geride bırakan fenomen dizi Arka Sokaklar’dan 2 başrol oyuncusunun ayrılacağı iddia edilmişti.

Birsen Altıntaş’ın kulis bilgisine göre; özellikle Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban’ı oynayan Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Hüsnü Çoban karakteri twitter’da trend topic oldu ve hakkında esprili caps’ler yapıldı. Ancak iddiaların her zamanki gibi asılsız olduğu ortaya çıktı.

Zafer Ergin ve Özgür Ozan yeni sezon anlaşmasını ilk yapan oyuncular oldu. Şevket Çoruh da anlaşmaya bayram sonrası imza atacak.

