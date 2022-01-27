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Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Gören şaşkına döndü

27.01.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri ekran macerasını sürdüren Arka sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Ali' karakteriyle akıllara kazınan Alp Korkmaz, bakın kimin eski aşkı çıktı.

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Gören şaşkına döndü

15 yıldır yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Alp Korkmaz'ın eski aşkını gören şaşıp kaldı.

1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alp Korkmaz, liseyi Çanakkale'de, üniversiteyi ise Amerika'da okudu.

Florida'da Radyo ve Televizyon bölümünü bitiren Korkmaz, New York'ta oyunculuk eğitimi aldı.

Broadway'da çeşitli müzikallerde sahneye çıkan Korkmaz, 2006 yılında Türkiye'ye döndü. Döndükten 1 ay sonra İlker İnanoğlu'dan dizi teklifi alan Korkmaz, Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerasına başladı.

16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu; Laz Vampir Tirakula, Melekler ve Kumarbazlar, Peri Masalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Alp Korkmaz'ın bir dönem Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Gülcan Arslan ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Gören şaşkına döndü

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ikili, magazin muhabirlerine her fırsatta ''Her şey çok yolunda'' mesajı veriyordu.

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Gören şaşkına döndü

Bir süre aşk yaşayan ünlü çift, sonrasında sessiz sedasız ayrılmıştı.

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Gören şaşkına döndü

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Gören şaşkına döndü


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Arka Sokaklar dizisi Alp Korkmaz
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