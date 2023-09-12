Arka Sokaklar'ın Başak'ı Perihan Ünlücan çileden çıktı: “Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz”

Arka Sokaklar dizisi 18. sezonu ile izleyici ile buluştu. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Başak karakterine hayat veren Perihan Ünlücan yaptığı açıklama nedeniyle gündem oldu.

EV SAHİPLERİNE İSYAN ETTİ

Üç yılda, üç ev değiştiren ünlü oyuncunun ev sahibi problemleriyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

"İNANILMAZ BİR EMLAK KRİZİ VAR!"

Milliyet'in haberine göre evlerini yabancılara vermek isteyen mal sahipleri nedeniyle çileden çıkan Ünlücan "Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz İnanılmaz bir emlak krizi var. Herkes evlerini yabancılara vermek istiyor." dedi.

