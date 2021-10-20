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Arka Sokaklar'ın polislerinden anlamlı ziyaret!

20.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana getirilen Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörükoğlu, Ankara'da Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

Arka Sokaklar'ın polislerinden anlamlı ziyaret!

Arka Sokaklar dizisi oyuncuları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

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Kanal D ekranında uzun yıllardır yayınlanan polis dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncuları, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörükoğlu, Ankara'da Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

Dikmen semtinde bulunan EGM'nin ek hizmet binasında geçen yaz açılan müzeye gelen oyuncular, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan tarafından ağırlandı.


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Anahtar Kelimeler:
polis Arka Sokaklar dizisi
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