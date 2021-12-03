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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eski eşi Cennet Mahallesi’nin yıldızı çıktı!

03.12.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, özel hayatıyla ön planda olmak istemeyen isimlerden. Arka Sokaklar hayranları, dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in hayatını mercek altına aldı. Zafer Ergin’in bir dönem Cennet Mahallesi dizisinin yıldızıyla evli olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eski eşi Cennet Mahallesi’nin yıldızı çıktı!

Arka Sokaklar dizisi 16’ncı yılında da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren kamera karşısında olan Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle adeta özdeşleşmiş durumda.

Sevilen polisiye dizi her hafta reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularının özel hayatları da merak konusu oluyor.

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HAYRANLARI ZAFER ERGİN'İN HAYATINI MERCEK ALTINA ALDI

Dizide Rıza Soylu namı diğer Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin de hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya.

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Sevenleri, usta oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Arka Sokaklar'da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Zafer Ergin'in özellikle aşk hayatı merak edildi.

ESKİ EŞİ CENNET MAHALLESİ'NİN YILDIZI ÇIKTI

Meslektaşı Binnaz Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren Zafer Ergin'in bir dönem Cennet Mahallesi dizisinin yıldız ismiyle evli olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Zafer Ergin, ilk evliliğini, bir döneme damgasını vuran ekranların sevilen dizisi Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Melek Baykal ile yaptı.

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1975 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 4 yıl süren evliliklerini 1979 yılında noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Zafer Ergin
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