Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'iydi... Kansere yakalanınca oyunculuğa ara verdi! Boğaç Aksoy son sağlık durumunu açıkladı

"Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmış ve doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara vermişti. Boğaç Aksoy gördüğü tedavi sonrası ise kanseri yendiğini açıklamıştı.

Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, eski sağlığına kavuştu. Son olarak Etiler'de bir restoranda düzenlediği iftar yemeğine katılan Boğaç Aksoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanseri atlatan oyuncu, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Bomba gibiyim. Kendime geldim. İki sene sonra tekrardan sektöre giriş yaptım. Oyunculuğu bırakmadım. Bayramdan sonra bir sinema filmiyle dönüyorum.'

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

İki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahip. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.