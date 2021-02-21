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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası olay!

21.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası olay!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı rolüyle tanınan Yüsra Geyik'in ablasını görenler şaşırıyor. Birbirinin neredeyse aynısı olan kardeşlerden Kübra Geyik'in paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Yüsra Geyik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yüsra Geyik'in ailesi de zaman zaman merak konusu oluyor. Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaştı, kaldı. Ünlü isimle tıpa tıp aynı olan Kübra Geyik'in paylaşımlarına beğeni yağıyor.

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Birbirinin neredeyse aynısı olan kardeşlerden Kübra Geyik de ünlüler camiasına uzak bir isim değil.

Ekran Alıntısı

Stil danışmanlığı yapan Kübra Geyik de sosyal medyada oldukça aktif ve kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşiyle paylaşımlar yapıyor.

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