Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı! "Hollywood starları gibisin"

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolü ile uzun yıllar ekranlarda yerini alan Yüsra Geyik diziyle yollarını ayırmıştı. Şimdilerde kariyeri ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu son pozuyla dikkat çekti.

YÜSRA GEYİK'TEN MİNİ ETEKLİ POZ

Zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme gelen Yüsra Geyik bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Geyik, 374 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli pozunu paylaştı.



O poza, "Hollywood starları gibisin", "Bayıldım, harika" gibi yorumlar geldi.



Geçtiğimiz günlerde giydiği beyaz transparan elbisesi oldukça konuşulmuştu.



Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş rolü ile akıllara kazınan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi, Yabancı Damat, Bebek Geliyorum Demez gibi projelerde de rol aldı.





