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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı! "Hollywood starları gibisin"

10.04.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş rolü ile akıllara kazınan Yüsra Geyik cesur paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu mini eteğiyle poz verdi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı! "Hollywood starları gibisin"

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolü ile uzun yıllar ekranlarda yerini alan Yüsra Geyik diziyle yollarını ayırmıştı. Şimdilerde kariyeri ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu son pozuyla dikkat çekti.

YÜSRA GEYİK'TEN MİNİ ETEKLİ POZ

Zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme gelen Yüsra Geyik bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı!

Geyik, 374 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli pozunu paylaştı.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı!

O poza, "Hollywood starları gibisin", "Bayıldım, harika" gibi yorumlar geldi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı!
Geçtiğimiz günlerde giydiği beyaz transparan elbisesi oldukça konuşulmuştu.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı!
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş rolü ile akıllara kazınan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi, Yabancı Damat, Bebek Geliyorum Demez gibi projelerde de rol aldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini etekli pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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