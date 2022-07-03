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Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

03.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüsra Geyik, ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde, başrol Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünü oynadı. Uzun bir süre boyunca rol aldığı bu yapımla neredeyse herkes tarafından tanınan isimlerden biri olmayı başardı. Diziden ayrılan Geyik, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

2006'dan beri ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüyle tanınan simalardan biri olmayı başaran Yüsra Geyik, yıllar içerisindeki değişimiyle de göz önündeydi. Dizideki rolünden ayrılan Geyik son zamanlarda iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ!

Arka Sokaklar dizisi başladığında 16 yaşında olan Yüsra Geyik geçtiğimiz ay 32 yaşına bastı.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

Paylaşımlarıyla son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isim, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik sütyensiz poz verdi.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

Bu pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

Yüsra Geyik tiyatro ile ilkokul yıllarında tanıştı.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

İlk tecrübesini Hayat Bilgisi dizisi ile edindi.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

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arka sokaklar
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