Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik'in sütyensiz pozu olay yarattı!

2006'dan beri ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüyle tanınan simalardan biri olmayı başaran Yüsra Geyik, yıllar içerisindeki değişimiyle de göz önündeydi. Dizideki rolünden ayrılan Geyik son zamanlarda iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ!

Arka Sokaklar dizisi başladığında 16 yaşında olan Yüsra Geyik geçtiğimiz ay 32 yaşına bastı.

Paylaşımlarıyla son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen isim, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik sütyensiz poz verdi.

Bu pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Yüsra Geyik tiyatro ile ilkokul yıllarında tanıştı.

İlk tecrübesini Hayat Bilgisi dizisi ile edindi.





