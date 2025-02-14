Arkadaşı zannedip bir başka kadını öptü! Sinirler bir anda gerildi: Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler...

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında gündem yarattı. Görüntüler, "Arkadaşım etkinlikte ben diye başka birini öpüyor" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde alkolü fazla kaçıran bir kadın arkadaşı zannederek hiç tanımadığı bir kadını öptü.

Tanımadığı kadının kendisini öpmeye çalışması üzerine sinirlenen diğer kadın duruma tepki gösterdi. Çevredekiler iki kadını sakinleştirmek için araya girdi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen rezalet" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kaldıramayan içmesin şu alkolü" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Standart tepki" yorumunu ekledi.