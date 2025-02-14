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Arkadaşı zannedip bir başka kadını öptü! Sinirler bir anda gerildi: Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler...

14.02.2025 11:42
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 11:42
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir kadın arkadaşı sanıp başka bir kadını öpünce ortalık bir anda gerildi. Alkolü fazla kaçıran kadının yaptığı dikkatsizliğin ardından olası bir kavga çevredekilerin müdahale etmesiyle önlendi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında gündem yarattı. Görüntüler, "Arkadaşım etkinlikte ben diye başka birini öpüyor" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde alkolü fazla kaçıran bir kadın arkadaşı zannederek hiç tanımadığı bir kadını öptü.

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Tanımadığı kadının kendisini öpmeye çalışması üzerine sinirlenen diğer kadın duruma tepki gösterdi. Çevredekiler iki kadını sakinleştirmek için araya girdi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen rezalet" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kaldıramayan içmesin şu alkolü" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Standart tepki" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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