Arkadaşından 100 dolar borç alarak dünyanın en büyük şirketlerinden birini kuran girişimci: James Casey

James E. Casey, babasını erken yaşta kaybetmiş yoksul 4 çocuklu bir ailenin oğludur. Ailesinin geçimini sağlamak için daha öncesinde bazı kurye şirketlerinde çalıştı. Daha öncesinde çalıştığı taşımacılık işini kendisinin de yapabileceğini düşünerek o zamanlar riskli olarak görülen işe girmek için adım atmaya karar verdi. Henüz 19 yaşındayken Casey, bir arkadaşından 100 dolar borç alarak Seattle, Washington’da American Messenger Company’i ( Amerikan Kurye Şirketi) kurdu. Şirketin işlerini ilk başta ortağı Claude ile birlikte apartmanın zemin katında yönetti.

Şirketin bünyesinde çalışan kuryeler lokantalaran yemek siparişi, bavul ve not taşıyordu. Teslimatların büyük bir bölümü yaya olarak yapılıyordu. Uzak mesafeler için ise bisiklet tercih ediliyordu. Şirketin 1913 yılında yaşanan ekonomik buhrandan çıkmasındaki en büyük etkisi Jim’in bulduğu “En iyi hizmet en düşük fiyat” sloganıydı.

Babasını erken yaşta kaybeden ve ailesine yeterince zaman ayıramadığını düşünen Casey aynı durumdaki insanları topluma kazandırmak için Casey Family Programs Derneği’ni kurdu. Bu şekilde aslında topluma olan borcunu bu şekilde ödemeyi düşündü.

Ekonomik buhran döneminden darbe almadan çıkmayı başaran şirket zaman içerisinde sürekli büyüyerek UPS (United Parcel Service) adını alarak genişletmeye devam etti.



