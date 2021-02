Yoksul bir ailede doğup kendi işini kuran dünyanın ilk kadın milyoneri: Madam C. J. Walker

Dünyanın ilk kadın milyoneri olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Madam C. J. Walker, küçük bir kasabada yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Sarah Breedlove olan kadın girişimci bir yandan hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da çalışarak üretmeye devam etti. Bu azimli mücadelesinin sonunda ise kendi markasını kurdu. Kadınlara ilham olan Madam C. J. Walker’ın hikayesinden neler yok ki... İşte ünlü kadın girişimcinin başarı ve acı dolu yaşam öyküsü...

1910 yılına gelindiğinde ise Amerika’ya yerleşen Sarah, “Madam C. J. Walker Manufacturing Company” isimli saç bakım ürünleri üreten fabrikasını kurdu. O dönemde markalar siyahi kadınların resmini kullanmaktan çekiniyordu. Hatta bunu satışlarını düşürecek bir hareket olarak görüyordu. Madam C. J. Walker bu tabuyu alt üst ederek markasının ürünlerine kendi resmini koydu. İşlerinin güzel gitmesi üzerine “Madam C. J. Walker Manufacturing Company” isimli saç bakım ürünleri üreten fabrikasını, kuaför ve manikür salonunu kurdu. Eğitime, öğrenmeye her zaman fazlasıyla önem veren Sarah, burada da fabrikada ve sahada çalışmak üzere deneyimli, güçlü kadınlar yetiştirmek için meslek okulu açtı.

Sarah binlerce kadını fabrikasında işe aldı. 1917 yılında ise kadın istihdamını üst seviyeye taşıyan Walker, aynı zamanda 20 bin kadına eğitim verdi. Üst düzey pozisyonlarda genellikle kadınlara görev veren Sarah, bunun yanı sıra birçok siyahi kadına bütçe yapmayı ve kendi işlerini kurmayı öğretti. Salonlarında kullandığı sıcak tarakların yaratıcısı Madam Walker olmasa da, günümüzde kullanılan saç düzleştiricisi ve benzeri ürünlerin ilham kaynaklarından biri olduğunu belirtmemiz gerekir.