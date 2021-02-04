Yoksul bir ailede doğup kendi işini kuran dünyanın ilk kadın milyoneri: Madam C. J. Walker

Dünyanın ilk kadın milyoneri olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Madam C. J. Walker, küçük bir kasabada yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Sarah Breedlove olan kadın girişimci bir yandan hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da çalışarak üretmeye devam etti. Bu azimli mücadelesinin sonunda ise kendi markasını kurdu. Kadınlara ilham olan Madam C. J. Walker’ın hikayesinden neler yok ki... İşte ünlü kadın girişimcinin başarı ve acı dolu yaşam öyküsü... Madam C. J Walker doğum adıyla Sarah Breedlove, geçim derdi yaşayan bir ailenin beşinci çocuğu olarak hayata gözlerini açtı.7 yaşındayken annesini ve babasını kaybetti. Bu acı kayıptan sonra ablasının yanına taşındı. 1877 yılında ise Mississippi’ye yerleşen Walker pamuk işçisi olarak çalışmaya başladı. 14 yaşındayken ilk evliliğini yaptı ve bu evlilikten A’Leila adını verdikleri kızları doğdu. Mutlu aile tablosuna erişen Walker iki sene sonra eşinin vefat etmesiyle bir kez daha yıkıldı. Eşinin vefatından sonra Sarah, üç ağabeyinin berber olarak çalıştığı St. Louis’e taşındı. Sarah’ı ilk kadın milyoner unvanını kazandıracak olan saç bakım ürünlerinin ilham kaynağı ise burada ortaya çıktı.

1890 yılında birçok Afro-Amerikalı kadın gibi Sarah’ın kafa derisinde bir hastalık oluştu. Bu hastalığı tedavi amacıyla kullanılan sabun nedeniyle Sarah saçlarını kaybetti. O zamanlar hala Sarah Breedlove olarak bilinen Madam C.J. Walker’ın şiddetli kepek ve kellikten muzdarip olduğu biliniyordu. Berber olan ağabeylerinden yardım isteyen Sarah, evde yaptığı ürünleri kendi üzerinde denedi. Annie Malone adında, siyahi bir girişimci kadının ürünlerini deneyen Sarah, 1905 yılında Malone’un satış temsilcisi olmak üzere Denver’a taşındı. 1903’te ikinci eşinden ayrılan Sarah, 1905 yılında gazeteci olan üçüncü eşi Charles Joseph Walker ile evlendi ve adını Madam C. J. Walker olarak değiştirdi. Bu isimle ise kendi saç bakım ürünleri şirketini kurdu ve kafa derisini yumuşatan, iyileştiren “Madam Walker’s Wonderful Hair Grower” isimli ürününü satmaya başladı. Saç hastalığından muzdarip olan Sarah, saçlarının eski formuna ulaşması için bir formül geliştirdi. Sülfürün kokusunu örtmek için balmumu, hindistan cevizi yağı, kükürt, bakır sülfat ve menekşe özü parfüm karışımı kullandı. Hazırladığı saç ürünlerini tanıtmak amacıyla bir buçuk yıl süren, ağırlıklı olarak Afro-Amerikalı toplulukların yaşadığı, güney ve güneydoğu eyaletleri kapsayacak şekilde bir tura çıktı. Kapı kapı dolaşarak ürünlerini tanıttı ve satmaya çalıştı. 1908 yılında Pittsburgh’a taşınan Sarah, burada Lelia adında kuaförlük ve saç bakımı üzerine bir okul kurdu.