Yoksul bir ailede doğup kendi işini kuran dünyanın ilk kadın milyoneri: Madam C. J. Walker

Dünyanın ilk kadın milyoneri olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Madam C. J. Walker, küçük bir kasabada yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Sarah Breedlove olan kadın girişimci bir yandan hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da çalışarak üretmeye devam etti. Bu azimli mücadelesinin sonunda ise kendi markasını kurdu. Kadınlara ilham olan Madam C. J. Walker’ın hikayesinden neler yok ki... İşte ünlü kadın girişimcinin başarı ve acı dolu yaşam öyküsü...
Madam C. J Walker doğum adıyla Sarah Breedlove, geçim derdi yaşayan bir ailenin beşinci çocuğu olarak hayata gözlerini açtı.7 yaşındayken annesini ve babasını kaybetti. Bu acı kayıptan sonra ablasının yanına taşındı. 1877 yılında ise Mississippi’ye yerleşen Walker pamuk işçisi olarak çalışmaya başladı. 14 yaşındayken ilk evliliğini yaptı ve bu evlilikten A’Leila adını verdikleri kızları doğdu. Mutlu aile tablosuna erişen Walker iki sene sonra eşinin vefat etmesiyle bir kez daha yıkıldı. Eşinin vefatından sonra Sarah, üç ağabeyinin berber olarak çalıştığı St. Louis’e taşındı. Sarah’ı ilk kadın milyoner unvanını kazandıracak olan saç bakım ürünlerinin ilham kaynağı ise burada ortaya çıktı.
1890 yılında birçok Afro-Amerikalı kadın gibi Sarah’ın kafa derisinde bir hastalık oluştu. Bu hastalığı tedavi amacıyla kullanılan sabun nedeniyle Sarah saçlarını kaybetti. O zamanlar hala Sarah Breedlove olarak bilinen Madam C.J. Walker’ın şiddetli kepek ve kellikten muzdarip olduğu biliniyordu. Berber olan ağabeylerinden yardım isteyen Sarah, evde yaptığı ürünleri kendi üzerinde denedi. Annie Malone adında, siyahi bir girişimci kadının ürünlerini deneyen Sarah, 1905 yılında Malone’un satış temsilcisi olmak üzere Denver’a taşındı. 1903’te ikinci eşinden ayrılan Sarah, 1905 yılında gazeteci olan üçüncü eşi Charles Joseph Walker ile evlendi ve adını Madam C. J. Walker olarak değiştirdi. Bu isimle ise kendi saç bakım ürünleri şirketini kurdu ve kafa derisini yumuşatan, iyileştiren “Madam Walker’s Wonderful Hair Grower” isimli ürününü satmaya başladı.
Saç hastalığından muzdarip olan Sarah, saçlarının eski formuna ulaşması için bir formül geliştirdi. Sülfürün kokusunu örtmek için balmumu, hindistan cevizi yağı, kükürt, bakır sülfat ve menekşe özü parfüm karışımı kullandı. Hazırladığı saç ürünlerini tanıtmak amacıyla bir buçuk yıl süren, ağırlıklı olarak Afro-Amerikalı toplulukların yaşadığı, güney ve güneydoğu eyaletleri kapsayacak şekilde bir tura çıktı. Kapı kapı dolaşarak ürünlerini tanıttı ve satmaya çalıştı. 1908 yılında Pittsburgh’a taşınan Sarah, burada Lelia adında kuaförlük ve saç bakımı üzerine bir okul kurdu.
1910 yılına gelindiğinde ise Amerika’ya yerleşen Sarah, “Madam C. J. Walker Manufacturing Company” isimli saç bakım ürünleri üreten fabrikasını kurdu. O dönemde markalar siyahi kadınların resmini kullanmaktan çekiniyordu. Hatta bunu satışlarını düşürecek bir hareket olarak görüyordu. Madam C. J. Walker bu tabuyu alt üst ederek markasının ürünlerine kendi resmini koydu. İşlerinin güzel gitmesi üzerine “Madam C. J. Walker Manufacturing Company” isimli saç bakım ürünleri üreten fabrikasını, kuaför ve manikür salonunu kurdu. Eğitime, öğrenmeye her zaman fazlasıyla önem veren Sarah, burada da fabrikada ve sahada çalışmak üzere deneyimli, güçlü kadınlar yetiştirmek için meslek okulu açtı.
Sarah binlerce kadını fabrikasında işe aldı. 1917 yılında ise kadın istihdamını üst seviyeye taşıyan Walker, aynı zamanda 20 bin kadına eğitim verdi. Üst düzey pozisyonlarda genellikle kadınlara görev veren Sarah, bunun yanı sıra birçok siyahi kadına bütçe yapmayı ve kendi işlerini kurmayı öğretti. Salonlarında kullandığı sıcak tarakların yaratıcısı Madam Walker olmasa da, günümüzde kullanılan saç düzleştiricisi ve benzeri ürünlerin ilham kaynaklarından biri olduğunu belirtmemiz gerekir.
1919’da 51 yaşında hayata veda eden Madam C.J. Walker, 1 milyon doları aşan servetiyle, Guinness Rekolar Kitabı’na, kendi çabalarıyla milyoner olan ilk siyahi kadın olarak kaydedildi.
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