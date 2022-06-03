Arkadaşının sevgilisini takip etmek için erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Megan Pollicott ismiyle paylaşım yapan bir TikTok kullanıcısı 1.9 milyon izlenmeye ulaşan videosuyla ihanet konusuna yeni bir bakış açısı getirdi. Arkadaşlarının sevgilisinin dışarıda erkek erkeğe eğlenceye gideceğini öğrenen Pollicott ve arkadaşı durumdan şüphelendi ve kimse aklına gelmeyecek bir planla olaya el koydu.

Kapüşonlu ceket ve bol bir pantolonla kulübe gittiklerini ifade eden Pollicott, gönderisine “Kulüpte arkadaşımızın erkek arkadaşını gözetlemek için erkek kılığına girdik” notunu ekledi.

“HERKESİN SENİN GİBİ BİR DOSTA İHTİYACI VAR”

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntülerde Pollicott, kimsenin kılık değiştirdiklerini anlamadıklarını söyledi. Aynı zamanda Pollicott ve arkadaşı kendileriyle flört eden kadınlarla gece boyunca mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Sosyal medya kullanıcıları ise bu eğlenceli görüntülere, “Herkesin senin gibi bir dosta ihtiyacı var” yorumunu yaptı.



