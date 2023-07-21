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Arkadaşlarını toplayıp kocasının sevgilisini otelde bastı! Ortalık bir anda karıştı... Saç saça baş başa girdiler

21.07.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü bir başka kadının kaldığı oteli bastı. Arkadaşlarını toplayan kadın, yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişi ve arkadaşlarını otelin lobisinde darp etmeye başladı. Görgü tanıkları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletindeki lüks bir otelin lobisinden kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan birinin kocasının sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadınla yüzleşmek için arkadaşlarını toplayarak otele geldiği ifade edildi. Kadınlar koridorda diğer otel müşterilerinin ve güvenlik ekiplerinin tüm çabalarına rağmen birbirlerini darp etmeye devam etti.

EŞİ ORTALIKLARDAN KAYBOLDU

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İhanete uğradığını iddia edilen eş ve arkadaşları olay yerine polis ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Polis açıkladığı raporda kadının yasak aşkı kabul ettiğini ancak olaya konu olan adamın o gün yanında olmadığını ifade ettiğini belirtti.

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