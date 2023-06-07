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Yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocası evi basınca kaçacak yer aradı! Çareyi camdan dışarı çıkmakta buldu

07.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocasının evi basması üzerine adeta Süperman’e dönüştü. Evli sevgilisinin kocasının kendilerini basması üzerine ismi açıklanmayan adam çareyi camdan kaçmakta buldu.

Yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocası evi basınca kaçacak yer aradı! Çareyi camdan dışarı çıkmakta buldu

Nijerya’da kaydedilen ve sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam ilişki yaşadığı evli kadının kocasının eve gelmesi üzerine kaçacak yer aradı. Kız arkadaşının eşinin eve dönüşen habersiz olan ve hazırlıksız bir şekilde yakalanan adam başka seçeneği kalmayınca camdan dışarı çıktı.

CAMDAN DAKİKALARCA SALLANDI

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Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde genç sevgili ihanetin ifşa edilmemesi için dakikalarca camın pervazına tutunarak sallandı. O anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da gündem yaratmayı başardı.

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sosyal medya Nijerya Aldatma ihanet

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