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Evlerinde asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar... Sosyal medyada gündem yarattı

19.07.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir grup öğrenci yeni taşındıkları evlerinde kilitli olan bir kiler kapısı keşfettiler. Evin sahibine durumu sorduklarında kapının asırlardır kapalı olduğunu öğrenen öğrenciler kilidi açmaya karar verdiler. Kilitli kilerde karşılaştıkları manzaraya inanamayan öğrenciler o anları sosyal medyadan paylaşınca viral olmayı başardılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde Midge ve arkadaşları yeni taşındıkları evde asırlardır açılmayan kilitli bir kapı olduğunu öğrenince harekete geçti. Biri temkinli bir şekilde içeri girerken diğerleri arkadan çekim yaptı. Kapıyı açan arkadaşlar o anları TikTok’tan paylaştı.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

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Mahzeni anımsatan kilere girdiklerinde duvarların büyük bir bölümünün popüler animasyon karakterleriyle boyalı olduğunu gördüler. Daha fazla incelemeden sonra grup, kilerin dönüşümünün yaklaşık yirmi yıl önce 2007'de gerçekleştiğini öğrendi. Midge'in sosyal medya sayfasında paylaşılan klip kısa sürede viral oldu ve 1,1 milyondan fazla görüntülendi.

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Midge sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Ev sahibimiz kilerin asırlardır hiç açılmadığını söylemişti. Birileri bizden önce burayı keşfetmiş olmalı” dedi.

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