Evlerinde asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar... Sosyal medyada gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde Midge ve arkadaşları yeni taşındıkları evde asırlardır açılmayan kilitli bir kapı olduğunu öğrenince harekete geçti. Biri temkinli bir şekilde içeri girerken diğerleri arkadan çekim yaptı. Kapıyı açan arkadaşlar o anları TikTok’tan paylaştı.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

Mahzeni anımsatan kilere girdiklerinde duvarların büyük bir bölümünün popüler animasyon karakterleriyle boyalı olduğunu gördüler. Daha fazla incelemeden sonra grup, kilerin dönüşümünün yaklaşık yirmi yıl önce 2007'de gerçekleştiğini öğrendi. Midge'in sosyal medya sayfasında paylaşılan klip kısa sürede viral oldu ve 1,1 milyondan fazla görüntülendi.

Midge sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Ev sahibimiz kilerin asırlardır hiç açılmadığını söylemişti. Birileri bizden önce burayı keşfetmiş olmalı” dedi.



