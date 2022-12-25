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Arkadaşlık sitesinde albümden seçiyorlarmış! Hem buluşturma hem evlendirme vaadi: Kadınlar telefonla arayıp para karşılığında...

25.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlık sitesi adı altında vatandaşları kandırıyorlardı, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen 'Saklambaç Operasyonu'nda yakalandılar. Dolandırıcılar siteye koydukları fotoğraf albümü üzerinden kullanıcılara eşleşmek istedikleri partneri seçtiriyordu. Devamında ise çete mensubu kadınlar form dolduran kişileri arayıp para talep ediyordu. Çağrı merkezi de kurduğu belirlenen çete üyelerine yönelik operasyonda ele geçirenler dikkat çekti.

Arkadaşlık sitesinde albümden seçiyorlarmış! Hem buluşturma hem evlendirme vaadi: Kadınlar telefonla arayıp para karşılığında...

Arkadaşlık sitesinden tercihlerini yaptılar, belirlenen buluşma adresine gittiler ancak kimse gelmedi. Para da yatıran vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

BULUŞTURMAK İÇİN PARA ALIP EVLİLİK VADEDİYORLARDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, internette sahte arkadaşlık siteleri kuranların, arayan kişilerden kadınlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldığını, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurttukları kişileri çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiğini, bu yolla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

ARKADAŞ ARAYANLARI PARA YATIRMAYA İKNA EDİYORLARMIŞ

Ayrıca çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmaya ikna ederek kandırdıkları da belirlendi.

2 İLDE 'SAKLAMBAÇ OPERASYONU'

2 ay süren teknik takibi sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Saklambaç Operasyonu"nda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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dolandırıcılık

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