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Armağan Çağlayan seçim vaadlerini eleştirdi! Ece Üner kayıtsız kalamadı! 'Yoksulluğu yönetmeye...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 13:12
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan bu defa belediye başkanlarının seçim vaadlerini eleştirdi. Çağlayan'ın 'Herkes “yardım” vaad ediyor. Bu da ekonominin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor sanırım!' sözlerine Ece Üner kayıtsız kalamadı.

Armağan Çağlayan seçim vaadlerini eleştirdi! Ece Üner kayıtsız kalamadı! 'Yoksulluğu yönetmeye...'

Güncel konularla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Armağan Çağlayan bu defa belediye başkanlarının seçim vaadlerini sosyal medya üzerinden sert bir şekilde eleştirdi.

Çağlayan; 'Öyle bir durumdayız ki, belediye başkanlarının vaadleri hep sosyal yardımlar üzerinden. Neredeyse hiçbir başkan adayı, yol, ulaşım rahatlığı , temiz su, temiz deniz falan vaad etmiyor! Herkes “yardım” vaad ediyor. Bu da ekonominin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor sanırım!' dedi.

armağan çağlayam

Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken ünlü spiker Ece Üner de kayıtsız kalamadı.

ece üner paylaşım

Üner, Çağlayan'ın bu sözlerine; 'Yoksulluğu ortadan kaldırmayı artık imkansız görüyor olacaklar ki yoksulluğu yönetmeye talipler..' diyerek yanıt verdi.

Sosyal medyada; 'Tespit gibi tespit', 'Ne kadar haklılar', 'Kesinlikle doğru' gibi yorumlar yapıldı.

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Armağan Çağlayan Ece Üner sosyal medya
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