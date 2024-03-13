Armağan Çağlayan seçim vaadlerini eleştirdi! Ece Üner kayıtsız kalamadı! 'Yoksulluğu yönetmeye...'

Güncel konularla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Armağan Çağlayan bu defa belediye başkanlarının seçim vaadlerini sosyal medya üzerinden sert bir şekilde eleştirdi.

Çağlayan; 'Öyle bir durumdayız ki, belediye başkanlarının vaadleri hep sosyal yardımlar üzerinden. Neredeyse hiçbir başkan adayı, yol, ulaşım rahatlığı , temiz su, temiz deniz falan vaad etmiyor! Herkes “yardım” vaad ediyor. Bu da ekonominin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor sanırım!' dedi.

Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken ünlü spiker Ece Üner de kayıtsız kalamadı.

Üner, Çağlayan'ın bu sözlerine; 'Yoksulluğu ortadan kaldırmayı artık imkansız görüyor olacaklar ki yoksulluğu yönetmeye talipler..' diyerek yanıt verdi.

Sosyal medyada; 'Tespit gibi tespit', 'Ne kadar haklılar', 'Kesinlikle doğru' gibi yorumlar yapıldı.





