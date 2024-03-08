Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımla uyardı: "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın..."

Güncel konularla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Armağan Çağlayan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adının dolandırıcılık için kullanıldığını duyurdu.

"PARANIZA SAHİP ÇIKINIZ"

Çağlayan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır. Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur."









