MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımla uyardı: "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın..."

Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımla uyardı: "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan adının ve fotoğraflarının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Çağlayan, "Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımla uyardı: "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın..."

Güncel konularla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Armağan Çağlayan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adının dolandırıcılık için kullanıldığını duyurdu.

Yakın arkadaşını kaybetmişti! Ağlayarak paylaştı Yakın arkadaşını kaybetmişti! Ağlayarak paylaştı

"PARANIZA SAHİP ÇIKINIZ"

Çağlayan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır. Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur."

ARMAĞANÇAĞLAYAN

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık yine karıştı! Batuhan ve Yasin hakkında olay iddiaOrtalık yine karıştı! Batuhan ve Yasin hakkında olay iddia
Beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı Beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı
Yakın arkadaşını kaybetmişti! Ağlayarak paylaştıYakın arkadaşını kaybetmişti! Ağlayarak paylaştı
Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya Armağan Çağlayan söyledi
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! Kaybettiği para dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! Kaybettiği para dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Ali Koç şaşırdı kaldı! Gündem olan sözler: 'Adam gibi adamdır'

Ali Koç şaşırdı kaldı! Gündem olan sözler: 'Adam gibi adamdır'

Astrologlar üstüne basa basa uyardı! Saat bile verdi

Astrologlar üstüne basa basa uyardı! Saat bile verdi

Karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

Karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.