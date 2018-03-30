MAGAZİN

Arnold Schwarzenegger kalp ameliyatına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 21:03 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı.

Arnold Schwarzenegger kalp ameliyatına alındı

Avusturya kökenli ABD'li ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ünlü aktör 1997'de aort kapağı değişimi ameliyatı geçirmişti. 2001'de ise motorsiklet kazasında altı kaburga kemiğini kırdığından ameliyata alınmıştı. Son alınan habere göre, Perşembe günü kapak değişimi için yeniden ameliyat masasına yatan Schwarzenneger'in ameliyatı iyi geçmediği için kalp ameliyatına çevrilmiş ve ameliyat devam ediyor, durum ciddiyetini koruyor.

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Arnold Schwarzenegger hollywood

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