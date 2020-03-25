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  4. Arnold Schwarzenegger koronavirüsü ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı

Arnold Schwarzenegger koronavirüsü ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Arnold Schwarzenegger, hastanelere ekipman sağlayan bir derneğe 1 milyon dolar bağışladı ve herkes üzerine düşeni yapmalı dedi.

Arnold Schwarzenegger koronavirüsü ile mücadeleye 1 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, hastanelere tıbbi malzeme sağlayan Frontline Responders Derneği’ne tam 1 milyon dolar bağışta bulundu. Derneğin başlattığı ve hastanelere malzeme, maske ve önlük tedarik etmek için 5 milyon dolar toplamayı amaçlayan kampanyasına katılan Schwarzenegger, “Her zaman işleri daha iyi hale getirmek için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inandım. Bu, gerçek aksiyon kahramanlarımızı hastanelerimizin ön saflarında korumanın basit bir yolu ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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Herkesi kampanyaya katılmaya çağıran efsane isim “Şimdi, bu virüsle savaşırken onları güvende tutmak için milyon dolarlık birkaç yüz bin maske satın almak için elinizden ne geliyorsa yapalım ve lütfen kahramanlarımızı desteklemek için bana katılın” mesajı verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Arnold Schwarzenegger, 1 milyon dolar bağış, koronavirüs,

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