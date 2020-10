Arnold Schwarzenegger'li casus dizisine genç oyuncu Monica Barbaro katıldı

Skydance’da yayınlanacak olan Arnold Schwarzenegger'in başrolünü üstlendiği casusu dizisinin oyuncu kadrosuna genç isim Monica Barbaro dahil oldu. İsmi henüz belli olmayan yapımda ikili baba kızı canlandıracak. Koronavirüs pandemisi yaşanmasaydı vizyona girecek olan Top Gun devam filminde aldığı rolle izleyici karşısına çıkacak olan genç oyuncunun adını önümüzdeki yıllarda çok sık duyacağız.

Schwarzenegger, hikâyenin merkezindeki babayı oynayacak ve kızıyla küresel bir casusluk macerasına girişecek. Usta oyuncu, bu projeyle ilk kez tam bir TV rolünü üstlenmiş olacak. Kaynaklara göre, henüz adı konulmamış casus projesini satın almak için streaming platformları arasında sağlam bir yarış var.

Schwarzenegger, Skydance için David Ellison, Dana Goldberg ve Bill Bost'la birlikte yönetici yapımcılığı üstleniyor. Carolyn Harris, stüdyo adına projeyi denetleyecek. Barbaro’nun önceki TV projeleri arasında, kısa süre önce iptal edilen "Stumptown" ve "Splitting Up Together" adlı bir çift ABC dizisi, Netflix’in "The Good Cop" adlı yapımı, Lifetime’ın "UnREAL" ve NBC’nin "Chicago P.D." dizileri bulunuyor.