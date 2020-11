Aronia (aronya) nedir, faydaları neler?

Oldukça şifalı olan ve yurt dışında sık sık tüketilen bu ürün son zamanlarda ülkemiz tarafından da tanınmaya tüketilmeye başlandı. Siparişleri artan ürünün yetiştirilmesi ve satışa hazır hale gelme süreci hakkında bilgi sahibi olmakta da fayda vardır. Tarıma elverişli her alanda yetiştirilebilen bu meyvenin bakımı oldukça kolaydır. Normal şartlarda meyve Kuzey Amerika’da yetişmektedir ve yapraklarını döken çalı formunda bir bitki olan aronyanın boyu 2 - 3 metreye kadar uzayabilmektedir. Kısa sürelerde ekilebilen ve hızlı büyüyen meyve pratik bir şekilde tüketime hazır hale gelir. Aronya bakımı kolay ve oldukça şifalı bir üründür. Çok uğraş vermeden kısa sürede hasat alabilir ve vitamin dolu bu meyveyi tüketmeye başlayabilirsiniz. Hasat dönemi genellikle ağustos ayındadır. Bu ayda bitkinin meyveleri olgunlaşmaya başlamaktadır. Bitkinin verimli dönemi ise 2 - 3 yaşlarında başlamaktadır. Bu üründen hasat alma işlemini el ile ya da makine yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Tarım yapacağınız alanın büyüklüğü, ne kadar meyve fidanı diktiğiniz ile alakalı olarak ürünün hasat işlemini de etkiler. Aronya fidanı kısa bir araştırma sonucu kolaylıkla ulaşılabilen bir fidandır. İnternet üzerinden sipariş ile ya da bitki ürünleri, tarım için fidan satan dükkanlar aracılığı ile ulaşabileceğiniz bu fidana, yurt dışından sipariş vererek de ulaşmak mümkündür. Bu meyvenin fidanları doku kültürü ya da yeşil çelik ile oldukça hızlı bir şekilde üretilip büyütülebilir. Fidanın hastalığı ya da oluşabilecek zararlıları bu zamana kadar yapılan hiçbir plantasyonda görülmemiş ve rastlanmamıştır. Bu nedenle de meyve üretiminde herhangi bir kimyasal ilaçlama işlemine gerek görülmez. Bu meyveyi üretirken dikkat edilmesi gereken nokta sık sık sulama yapılmasıdır. Çünkü aronya çok fazla su isteyen bir meyvedir. Son derece verimli olacak bu hasat işlemine kadar fidanlar sık sık sulanmalıdır. Yaz aylarında yetiştirildiği için sıklıkla susayan meyveyi suya doyurmak gerekir. Sulama işlemine dikkat ettiğiniz takdirde sorunsuz bir hasat dönemi yaşarsınız.

Hemen hemen her hastalığa karşı minimum ve maksimum etkileri olan aronya meyve olarak hem şifalı hem de son derece lezzetli olduğu için çok sevilmektedir. Özellikle sonbahar aylarında rastlanan gribal enfeksiyonlara, soğuk algınlıklarına karşı büyük bir etkisi olduğu ve iyi geldiği bilinen meyve, mide hastalıkları, safra kesesi sorunları, bağırsak sendromları, karaciğer hastalıkları gibi rahatsızlıklara için de tüketilmektedir.

Dünya genelinde şerbeti yapılarak tüketilen meyve aynı zamanda taze meyve olarak de sık sık tüketilmektedir. Bu tüketimlerinin yanı sıra çayı da yapılan meyve aslında her türlü tüketime de uygundur. Hazır olarak da satılan aronya çayı fiyat olarak oldukça uygundur. Ülkemizde tüm sofralara reçeli yapılarak da konulabilen meyve, bu şekilde de oldukça beğenilir. Pratik bir şekilde zorlanmadan reçelini yapabilir ve sabah kahvaltılarında ya da günün herhangi bir öğününde tüketebilirsiniz. Kurutma işlemi yapılarak, kuru meyve olarak da satılıp tüketilebilen aronya, eşsiz lezzetinden dolayı deneyenlerin vazgeçilmezi haline gelmektedir. Gün içerisinde belli miktarlarda tüketildiği takdirde vücutta oluşan serbest haldeki radikalleri yok etme özelliğine sahiptir. Kuru meyve şeklinde tüketecek iseniz bir avuç kadar yediğiniz takdirde bu şifalı özelliğinden yararlanabilirsiniz. Eğer aronya çayı olarak tüketecek iseniz günde bir bardak, hazır meyve suyu olarak tüketecek iseniz de günde yarım çay bardağı kadar tüketilmesi bu mucizevi özelliğini ortaya çıkartmak için yeterli olacaktır.

Sık Sık Tüketilen Aronya Meyvesi Yararları

Aronya bitkisi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Oldukça şifalı olan bu ürünün yurt dışında her gün tüketilmesini teşvik amacı ile günlük tüketim olarak doz tabletleri satılır ve oldukça da talep görür. Ürün aynı zamanda ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır. Birçok ilacın ana maddeleri arasında yer alan ürün çok şifalıdır. Karaciğer hastalıkları, solunum yolları hastalıkları, bağırsak rahatsızlıkları, gribal enfeksiyonları, pankreas hastalığı, safra kesesi şikayetleri gibi birçok sağlık sorununda şifa için tüketilmesi gereken gıdaların arasında yer alır. Ayrıca aronyanın tansiyon, kalp rahatsızlıkları,damar tıkanıklığı ve kanser gibi rahatsızlıklar için de tükeldiği bilinmektedir. Aronya zararları gibi bir duruma şu ana kadar rastlanmamıştır. Vitamin ve mineral deposu olan bu meyvenin günlük düzenli kullanımında birçok rahatsızlık şikayetinde azalma gözlemlenmiştir. İsteğinize göre her şekilde tüketebileceğiniz ürün oldukça faydalıdır. Meyvenin en çok sevilen tüketim şekilleri arasında taze meyve ve çay olarak tüketilmesi yer alsa da her şekilde tüketebilirsiniz. Gıda sanayide de kullanılan meyve pasta yapımlarında, dondurma yapımlarında ve meyve suyu yapımlarında da sık sık tercih edilir. Dünya genelinde sıklıkla meyve suyu ve taze meyve olarak kullanılan bu ürün Türkiye’de de tüketilir.