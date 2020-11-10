Aronia (aronya) nedir, faydaları neler?

Hemen hemen her hastalığa karşı minimum ve maksimum etkileri olan aronya meyve olarak hem şifalı hem de son derece lezzetli olduğu için çok sevilmektedir. Özellikle sonbahar aylarında rastlanan gribal enfeksiyonlara, soğuk algınlıklarına karşı büyük bir etkisi olduğu ve iyi geldiği bilinen meyve, mide hastalıkları, safra kesesi sorunları, bağırsak sendromları, karaciğer hastalıkları gibi rahatsızlıklara için de tüketilmektedir.

Şifa Veren Meyve Aronia (Aronya) Nedir?

Dünya çapında “süper meyve” ismiyle anılan bu şifalı meyve birçok hastalığa karşı antibiyotik olarak tüketilir. Organlar ile ilgili rahatsızlıklarda, solunum yolları hastalıklarında ve radyasyon zehirlenmelerinde tüketilmesi önerilir. Yüksek kolesterolü düşürür ve en etkili antioksidandır.

Aronio Meyvesinin Üretimi

Oldukça şifalı olan ve yurt dışında sık sık tüketilen bu ürün son zamanlarda ülkemiz tarafından da tanınmaya tüketilmeye başlandı. Siparişleri artan ürünün yetiştirilmesi ve satışa hazır hale gelme süreci hakkında bilgi sahibi olmakta da fayda vardır. Tarıma elverişli her alanda yetiştirilebilen bu meyvenin bakımı oldukça kolaydır. Normal şartlarda meyve Kuzey Amerika’da yetişmektedir ve yapraklarını döken çalı formunda bir bitki olan aronyanın boyu 2 - 3 metreye kadar uzayabilmektedir. Kısa sürelerde ekilebilen ve hızlı büyüyen meyve pratik bir şekilde tüketime hazır hale gelir. Aronya bakımı kolay ve oldukça şifalı bir üründür. Çok uğraş vermeden kısa sürede hasat alabilir ve vitamin dolu bu meyveyi tüketmeye başlayabilirsiniz. Hasat dönemi genellikle ağustos ayındadır. Bu ayda bitkinin meyveleri olgunlaşmaya başlamaktadır. Bitkinin verimli dönemi ise 2 - 3 yaşlarında başlamaktadır. Bu üründen hasat alma işlemini el ile ya da makine yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Tarım yapacağınız alanın büyüklüğü, ne kadar meyve fidanı diktiğiniz ile alakalı olarak ürünün hasat işlemini de etkiler. Aronya fidanı kısa bir araştırma sonucu kolaylıkla ulaşılabilen bir fidandır. İnternet üzerinden sipariş ile ya da bitki ürünleri, tarım için fidan satan dükkanlar aracılığı ile ulaşabileceğiniz bu fidana, yurt dışından sipariş vererek de ulaşmak mümkündür. Bu meyvenin fidanları doku kültürü ya da yeşil çelik ile oldukça hızlı bir şekilde üretilip büyütülebilir. Fidanın hastalığı ya da oluşabilecek zararlıları bu zamana kadar yapılan hiçbir plantasyonda görülmemiş ve rastlanmamıştır. Bu nedenle de meyve üretiminde herhangi bir kimyasal ilaçlama işlemine gerek görülmez. Bu meyveyi üretirken dikkat edilmesi gereken nokta sık sık sulama yapılmasıdır. Çünkü aronya çok fazla su isteyen bir meyvedir. Son derece verimli olacak bu hasat işlemine kadar fidanlar sık sık sulanmalıdır. Yaz aylarında yetiştirildiği için sıklıkla susayan meyveyi suya doyurmak gerekir. Sulama işlemine dikkat ettiğiniz takdirde sorunsuz bir hasat dönemi yaşarsınız.