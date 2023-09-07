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    4. Artan ev kirasına daha fazla dayanamadı! Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı

    Artan ev kirasına daha fazla dayanamadı! Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı

    07.09.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Shannon Lane artan ev kirası üzerine ilginç bir yola başvurdu. Aylık kirası 1000 sterlini ( yaklaşık 33 bin 406 TL) aşan Lee çareyi bir tekneye taşınmakta buldu.

    İngiltere’nin Londra şehrinde tek odalı bir apartman dairesinde yaşayan 28 yaşındaki Shannon Lane, ev sahibinin aylık kirasını 950 sterlinden (yaklaşık 31 bin 739 TL) 1.020 sterline (yaklaşık 34 bin 78 TL) çıkartması üzerine taşınmaya karar verdi. Apartman yaşamına son veren Lane, teknesine kamu hizmetleri de dahil olmak üzere aylık 350 sterlin (yaklaşık 11 bin 692 TL) ödüyor.

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    KANALDA YAŞIYOR

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    Londra’nın Notting Hill ve Mile End mahalleleri arasında satın aldığı 1.8 metrelik teknesine taşınan Lane, “Gözlerimi açtığımda kendimi Londra’da kanalındaki bir teknenin içinde buldum. Böyle bir planım hiç yoktu. Aylık 350 sterline tekne kredisi ve elektrik, su ile gaz masraflarını ödüyorum. Londra'nın kanallarında benim yaşımdaki birçok insan yaşıyor ve tekne hayatına alışmamda bana yardımcı oldular” dedi.

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    Satın aldığı teknesinin durumunun iyi olmasına rağmen ufak tefek tadilatlar yaptırdığını dile getiren Lane, “Sadece biraz boya satın aldım ve kapı tokmalarını değiştirerek güzel mobilyalar koydum. Pek bir maliyeti olmadı” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere Londra tekne

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